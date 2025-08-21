Meloni sceglie ancora la Puglia per le vacanze estive

Vacanze blindate e massimo riserbo per la premier Giorgia Meloni, che ha scelto la Valle d’Itria come meta di relax dopo il rientro dal vertice internazionale di Washington con Donald Trump, Volodymyr Zelensky e gli altri leader europei.

Secondo indiscrezioni, la presidente del Consiglio soggiornerebbe a Locorotondo, in una villa privata ospite di amici, lontano dai riflettori. Ad attenderla c’erano già la figlia Ginevra e l’ex compagno Andrea Giambruno.

A condividere alcuni momenti di vacanza con la premier anche il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato insieme alla sua famiglia. Meloni potrebbe restare in Puglia ancora per qualche giorno, prima di rientrare a Roma.

Per il terzo anno consecutivo la premier sceglie la Puglia come meta estiva: nel 2023 e nel 2024 aveva infatti trascorso le vacanze nella masseria Beneficio, nelle campagne di Ceglie Messapica.

Lo riporta ansa.it.