Home // Manfredonia // Meloni sceglie ancora la Puglia per le vacanze estive

PUGLIA Meloni sceglie ancora la Puglia per le vacanze estive

Vacanze blindate e massimo riserbo per la premier Giorgia Meloni, che ha scelto la Valle d’Itria come meta di relax

Meloni sceglie ancora la Puglia per le vacanze estive

GIORGIA MELONI IN PUGLIA - Immagine d'archivio - Fonte: open

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Vacanze blindate e massimo riserbo per la premier Giorgia Meloni, che ha scelto la Valle d’Itria come meta di relax dopo il rientro dal vertice internazionale di Washington con Donald Trump, Volodymyr Zelensky e gli altri leader europei.

Secondo indiscrezioni, la presidente del Consiglio soggiornerebbe a Locorotondo, in una villa privata ospite di amici, lontano dai riflettori. Ad attenderla c’erano già la figlia Ginevra e l’ex compagno Andrea Giambruno.

A condividere alcuni momenti di vacanza con la premier anche il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato insieme alla sua famiglia. Meloni potrebbe restare in Puglia ancora per qualche giorno, prima di rientrare a Roma.

Per il terzo anno consecutivo la premier sceglie la Puglia come meta estiva: nel 2023 e nel 2024 aveva infatti trascorso le vacanze nella masseria Beneficio, nelle campagne di Ceglie Messapica.

Lo riporta ansa.it.

1 commenti su "Meloni sceglie ancora la Puglia per le vacanze estive"

  1. Vergogna solo vergogna alla faccia di chi ha pensione minime di chi non ha il lavoro degli affitti è viveri arrivati alle stelle è loro vanno in ferie con le tasse degli italiani popolo di pecoroni non in grado di ribellarsi come i francesi vergogna

Lascia un commento

