MONTE SANT’ANGELO – «Non lo avete capito che il sindaco è morto». «Speriamo. Ma credo sia altrove a godersela». Sono solo alcune delle frasi apparse nelle ultime ore sui social, commenti intrisi di odio rivolti a Pierpaolo D’Arienzo, sindaco di Monte Sant’Angelo, nel cuore del Gargano.

Parole che fanno male, perché non sono soltanto insulti, ma un’escalation di violenza verbale che si somma a un lungo elenco di intimidazioni subite negli anni.

Un sindaco sotto scacco, ma sempre in prima linea

Pierpaolo D’Arienzo non è un nome qualsiasi. È un padre di famiglia, un amministratore stimato, un uomo perbene che da anni lavora per il bene della sua città. Dal giorno della sua elezione, la sua attività amministrativa è stata segnata da continue minacce: lettere anonime, cartucce, benzina lasciata come sinistro avvertimento, persino un teschio umano accompagnato da messaggi di morte davanti alla sede municipale della frazione Macchia.

Segnali inquietanti che non hanno mai piegato la sua determinazione.

D’Arienzo, rieletto nel 2022, ha scelto di rimanere al fianco della sua comunità, affrontando il peso di amministrare un territorio difficile, storicamente segnato dalla presenza di clan criminali e da un commissariamento per infiltrazioni mafiose.

Legalità, trasparenza e rinascita

Negli anni, insieme alla sua squadra, il sindaco ha avviato un percorso di risanamento che ha ridato fiducia a Monte Sant’Angelo. Trasparenza negli atti, bandi pubblici, attenzione al turismo e ai giovani, tutela del patrimonio culturale e ambientale: sono le azioni concrete con cui ha riconsegnato al paese un futuro di speranza e sviluppo.

Il suo impegno gli è valso la stima della comunità e il sostegno del Partito Democratico, che lo riconosce come esempio di coraggio e dedizione. «Pierpaolo è una persona onesta, un amministratore instancabile – spiegano i dirigenti locali del PD –. Non si è mai lasciato intimidire e siamo certi che continuerà a lavorare con la stessa passione di sempre».

L’imbarbarimento dei social

Ma dietro la tastiera, nascosti dall’anonimato, individui privi di spessore umano diffondono odio e veleno. «L’assoluta impunità con cui vengono rivolte offese e minacce è un problema che non possiamo più ignorare», denunciano molti cittadini.

Il dibattito pubblico, sui social, si è trasformato in un’arena tossica, dove il confronto civile lascia spazio alla denigrazione sistematica. E gli effetti non sono virtuali: la violenza verbale alimenta tensioni reali, mettendo a rischio la serenità di chi lavora per il bene comune.