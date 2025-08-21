Edizione n° 5800

BALLON D'ESSAI

ZAPPONETA // Splendido: “Orrore a Zapponeta: cane trascinato da un’auto, sdegno e impegno per i nostri amici a quattro zampe”
21 Agosto 2025 - ore  10:21

CALEMBOUR

SHOCK // Maglie sotto shock: la scuola piange il giovane Gabriele Mirabella, di San Severo
20 Agosto 2025 - ore  11:26

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Nuove minacce al sindaco di Monte Sant’Angelo Pierpaolo D’Arienzo: il Pd provinciale e cittadino esprimono solidarietà

MESSAGGI Nuove minacce al sindaco di Monte Sant’Angelo Pierpaolo D’Arienzo: il Pd provinciale e cittadino esprimono solidarietà

Il primo cittadino, già vittima in passato di intimidazioni, nel mirino di messaggi offensivi sui social

Nuove minacce al sindaco di Monte Sant’Angelo Pierpaolo D’Arienzo: il Pd provinciale e cittadino esprimono solidarietà

Pierpaolo d'Arienzo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Agosto 2025
Cronaca // Manfredonia //

MONTE SANT’ANGELO – Le minacce al sindaco Pierpaolo D’Arienzo, segretario provinciale del Partito Democratico, tornano a scuotere la comunità garganica. Dopo gli episodi già registrati negli anni scorsi – l’incendio di un’auto nel 2018 e, l’anno successivo, il ritrovamento di una busta contenente un teschio umano e un biglietto con minacce di morte rivolte a lui e all’assessore Generoso Rignanese (anch’egli vittima nel 2022 di un attentato incendiario) – questa volta l’avvertimento è comparso sui social network.

Il messaggio, dal contenuto gravemente offensivo e minaccioso, recita: “Non avete capito che il sindaco è morto”. Una frase che ha immediatamente destato preoccupazione e che il Partito Democratico di Foggia ha denunciato pubblicamente, condannando l’accaduto.

La reazione del Pd provinciale

“Scrivere una simile frase non è un’opinione, né una critica politica: è un messaggio vile, inaccettabile e pericoloso – si legge nella nota diffusa dal Pd provinciale –. La violenza verbale, quando arriva a evocare la morte di un amministratore, rappresenta un attacco non solo alla persona, ma anche alle istituzioni democratiche che egli rappresenta. Al fianco di Pierpaolo, della sua Amministrazione e della comunità di Monte Sant’Angelo, ribadiamo che il confronto politico deve sempre basarsi sul rispetto reciproco, mai sull’odio e sulla minaccia”.

Non meno dura la posizione dei dem locali, che hanno espresso la loro vicinanza al sindaco, alla Giunta e ai consiglieri di maggioranza, anch’essi vittime di insulti e attacchi gratuiti. “Questi messaggi, partoriti da frustrazione e inciviltà – si legge nella nota – non hanno nulla a che fare con il confronto democratico: sono solo il grido sterile di chi, incapace di incidere nella vita reale, tenta di insozzare il dibattito pubblico. Le istituzioni meritano rispetto, e chi le colpisce con volgarità e disprezzo non fa altro che confermare la propria irrilevanza”.

Un segnale preoccupante

Il sindaco D’Arienzo, da sempre impegnato in un percorso di legalità e contrasto alla criminalità, si trova dunque nuovamente al centro di intimidazioni che confermano il clima difficile in cui opera l’amministrazione comunale. La comunità politica e civile, ancora una volta, si stringe attorno al primo cittadino, riaffermando un principio chiaro: la democrazia non sarà mai piegata né intimidita dalla violenza, sia essa fisica o verbale.

Lo riporta foggiatoday.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici.” Khalil Gibran

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.