Nuove minacce al sindaco di Monte Sant’Angelo Pierpaolo D’Arienzo: il Pd provinciale e cittadino esprimono solidarietà

MONTE SANT’ANGELO – Le minacce al sindaco Pierpaolo D’Arienzo, segretario provinciale del Partito Democratico, tornano a scuotere la comunità garganica. Dopo gli episodi già registrati negli anni scorsi – l’incendio di un’auto nel 2018 e, l’anno successivo, il ritrovamento di una busta contenente un teschio umano e un biglietto con minacce di morte rivolte a lui e all’assessore Generoso Rignanese (anch’egli vittima nel 2022 di un attentato incendiario) – questa volta l’avvertimento è comparso sui social network.

Il messaggio, dal contenuto gravemente offensivo e minaccioso, recita: “Non avete capito che il sindaco è morto”. Una frase che ha immediatamente destato preoccupazione e che il Partito Democratico di Foggia ha denunciato pubblicamente, condannando l’accaduto.

La reazione del Pd provinciale

“Scrivere una simile frase non è un’opinione, né una critica politica: è un messaggio vile, inaccettabile e pericoloso – si legge nella nota diffusa dal Pd provinciale –. La violenza verbale, quando arriva a evocare la morte di un amministratore, rappresenta un attacco non solo alla persona, ma anche alle istituzioni democratiche che egli rappresenta. Al fianco di Pierpaolo, della sua Amministrazione e della comunità di Monte Sant’Angelo, ribadiamo che il confronto politico deve sempre basarsi sul rispetto reciproco, mai sull’odio e sulla minaccia”.

Non meno dura la posizione dei dem locali, che hanno espresso la loro vicinanza al sindaco, alla Giunta e ai consiglieri di maggioranza, anch’essi vittime di insulti e attacchi gratuiti. “Questi messaggi, partoriti da frustrazione e inciviltà – si legge nella nota – non hanno nulla a che fare con il confronto democratico: sono solo il grido sterile di chi, incapace di incidere nella vita reale, tenta di insozzare il dibattito pubblico. Le istituzioni meritano rispetto, e chi le colpisce con volgarità e disprezzo non fa altro che confermare la propria irrilevanza”.

Un segnale preoccupante

Il sindaco D’Arienzo, da sempre impegnato in un percorso di legalità e contrasto alla criminalità, si trova dunque nuovamente al centro di intimidazioni che confermano il clima difficile in cui opera l’amministrazione comunale. La comunità politica e civile, ancora una volta, si stringe attorno al primo cittadino, riaffermando un principio chiaro: la democrazia non sarà mai piegata né intimidita dalla violenza, sia essa fisica o verbale.

Lo riporta foggiatoday.it