Rodi Garganico, i Tiromancino al Summer Festival: appuntamento il 21 agosto al Porto Turistico

RODI GARGANICO – Il grande pop italiano arriva sul Gargano: saranno i Tiromancino i protagonisti del Summer Festival di fine estate a Rodi Garganico. L’appuntamento è fissato per giovedì 21 agosto, alle ore 21:30, nella cornice suggestiva del Porto Turistico. La storica band romana, guidata da Federico Zampaglione, porterà in scena “La descrizione di un viaggio Tour”, uno spettacolo che intreccia i successi del passato con le sonorità più recenti. Un concerto che si annuncia ricco di emozioni e che promette di trasformarsi in un viaggio musicale attraverso oltre trent’anni di carriera.

Nati nel 1989, i Tiromancino conquistano la notorietà nel 2000 con l’album “La descrizione di un attimo”, che include brani diventati iconici come “Strade”, presentata al Festival di Sanremo e premiata con il secondo posto tra le nuove proposte, e “Due destini”, inserita nella colonna sonora del film cult di Ferzan Ozpetek, Le fate ignoranti. Negli anni, la band ha arricchito il panorama musicale italiano con canzoni che hanno segnato intere generazioni: da “Per me è importante” a “Amore impossibile”, passando per “Immagini che lasciano il segno”, “L’autostrada”, “Liberi” e “Imparare dal tempo”.

Il live al Porto Turistico di Rodi Garganico si inserisce in un calendario estivo che punta a coniugare turismo, cultura e spettacolo, offrendo al pubblico serate di qualità in una location d’eccezione. La voce e la sensibilità artistica di Zampaglione, unite al sound raffinato dei Tiromancino, promettono di regalare agli spettatori un evento indimenticabile, perfetto per salutare l’estate sul Gargano con la grande musica d’autore italiana.

Lo riporta foggiatoday.it