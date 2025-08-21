A seguito dell’Intervista del Consigliere con Delega allo Sport e Associazionismo, Nicola Mangano, il prof. Rosario Facciorusso precisa che: “A seguito dell’invito rivoltomi in diretta sulla rubrica di Stato Quotidiano “Signori e si nasce (ma non si diventa)”, sono costretto a ribadire l’inopportunità di questo evento quindi lo ringrazio ma declino l’invito per i motivi che ho ampiamente spiegato durante la mia intervista.

“Mi rendo ancora una volta disponibile ad un confronto serio e sereno con lei e con il Sindaco, che per sua ammissione è colui con il quale si deve confrontare essendo solo delegato, al fine di trovare qualche soluzione alle problematiche strutturali dello sport nella nostra Manfredonia”.