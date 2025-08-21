Edizione n° 5800

BALLON D'ESSAI

ZAPPONETA // Splendido: “Orrore a Zapponeta: cane trascinato da un’auto, sdegno e impegno per i nostri amici a quattro zampe”
21 Agosto 2025 - ore  10:21

CALEMBOUR

SHOCK // Maglie sotto shock: la scuola piange il giovane Gabriele Mirabella, di San Severo
20 Agosto 2025 - ore  11:26

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Rosario Facciorusso, Gran Galà: “Grazie per l’invito, ma declino per questi motivi”

MANFREDONIA Rosario Facciorusso, Gran Galà: “Grazie per l’invito, ma declino per questi motivi”

Mi rendo ancora una volta disponibile ad un confronto serio e sereno con lei e con il Sindaco

Rosario Facciorusso: "Senza impianti sportivi Manfredonia non ha futuro. Galà dello Sport? Ma non scherziamo..."

Rosario Facciorusso: "Senza impianti sportivi Manfredonia non ha futuro. Galà dello Sport? Ma non scherziamo..."

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

A seguito dell’Intervista del Consigliere con Delega allo Sport e Associazionismo, Nicola Mangano, il prof. Rosario Facciorusso precisa che: “A seguito dell’invito rivoltomi in diretta sulla rubrica di Stato Quotidiano “Signori e si nasce (ma non si diventa)”, sono costretto a ribadire l’inopportunità di questo evento quindi lo ringrazio ma declino l’invito per i motivi che ho ampiamente spiegato durante la mia intervista.

“Mi rendo ancora una volta disponibile ad un confronto serio e sereno con lei e con il Sindaco, che per sua ammissione è colui con il quale si deve confrontare essendo solo delegato, al fine di trovare qualche soluzione alle problematiche strutturali dello sport nella nostra Manfredonia”.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici.” Khalil Gibran

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.