Splendido: “Orrore a Zapponeta: cane trascinato da un’auto, sdegno e impegno per i nostri amici a quattro zampe”
“Apprendo con sgomento la vergognosa notizia di un cane trascinato da un’auto a Zapponeta, costretto a correre per non essere trascinato in condizioni disumane. Non sono bastati i casi recenti sull’intero territorio pugliese — da Cassano delle Murge a Manfredonia — per sensibilizzarci sul tema. Un atto inaccettabile, che parla di crudeltà e disumanità”.
Così Joseph Splendido, consigliere regionale della Lega, vice commissario regionale e commissario provinciale dauno.
“L’indignazione non basta: occorre responsabilità, attenzione reale,strumenti e sanzioni che proteggano gli animali, esseri senzienti che meritano rispetto, non violenza.
“Mi impegno formalmente a presentare precise istanze in Consiglio regionale, per rafforzare le azioni contro i maltrattamenti animali, promuovere campagne di sensibilizzazione e sostenere i servizi di protezione e segnalazione. I nostri amici a quattro zampe non sono oggetti, ma vite che contano. A loro va la difesa più forte e concreta”, conclude Splendido
4 commenti su "Splendido: “Orrore a Zapponeta: cane trascinato da un’auto, sdegno e impegno per i nostri amici a quattro zampe”"
Prima di presentare istanze in consiglio regionale, hai presentato regolare denuncia alle forze dell’ordine per maltrattamento ad animali ?.
Visto che sei tanto sensibile, perche’ non presenti anche qualche istanza a quei poveri bambini di Gaza, che vengono uccisi per un pezzo di pane???.
QUESTO CANE VIENE TRATTATO DAI PROPRIETARI MEGLIO DI UN FIGLIO
PASSEGGIATA USUALE E NON MALTRATTAMENTI…
Mi permetto di dissentire dall’articolo o quantomeno di chiedere verifiche prima di additare queste persone come maltrattatrici di animali.
Finanche dalla foto il cane non sembra assolutamente trascinato ma, piuttosto, condotto in una passeggiata.
Potrebbe essere necessaria, ad esempio, per permettere all’animale di muoversi più di quanto consentito al proprietario se dovesse portarlo a piedi (ad esempio per impedimenti fisici o stanchezza dello stesso proprietario).
Sempre dalla foto il cane pare essere in ottime condizioni fisiche e questo potrebbe avallare quanto sopra.
Condannando fermamente ogni maltrattamento agli animali mi permetto di pensare che, in questo caso, il consigliere regionale della Lega, vice commissario regionale e commissario provinciale dauno Joseph Splendido potrebbe aver preso un abbaglio.
Attendiamo chiarimenti dalla redazione.
Pur non conoscendo i proprietari del cane, approvo quanto scritto da LARGO BOCCOLICCHIO. Non mi sembra trascinato il cane…Parafrasando una vecchia canzone…Splendido, splendente…si vede che non stai a far niente….