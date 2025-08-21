Edizione n° 5799

Home // Bari // Trenitalia: nel 2025 già consegnati 61 nuovi treni regionali

TRENI Trenitalia: nel 2025 già consegnati 61 nuovi treni regionali

Nel 2025, Trenitalia (Gruppo FS) ha consegnato 61 nuovi treni regionali, per un investimento complessivo di circa 500 milioni di euro

FONTE: GIORNALE DI PUGLIA

Trenitalia - FONTE: GIORNALE DI PUGLIA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Agosto 2025
Bari // Cronaca //

Nel 2025, Trenitalia (Gruppo FS) ha consegnato 61 nuovi treni regionali, per un investimento complessivo di circa 500 milioni di euro. L’iniziativa rientra nel Piano Strategico 2025–2029 del Gruppo FS, che prevede entro il 2027 di portare a 1.061 il numero di convogli di nuova generazione per pendolari e viaggiatori in tutta Italia.

In Puglia, nel 2025, sono stati consegnati 3 nuovi treni, per un investimento di oltre 33,6 milioni di euro, che si sommano ai 46 già in servizio, portando a 49 i convogli in circolazione sulla rete regionale.

Grazie ai Contratti di Servizio con Regioni e Province Autonome, fino ad oggi sono stati consegnati 596 treni di nuova generazione, che sommati ai 335 acquistati in precedenza, portano a 931 il numero totale dei nuovi convogli in circolazione. Con le ulteriori consegne previste entro il 2027, sarà rinnovato l’80% dell’intera flotta regionale, con un investimento complessivo di 7 miliardi di euro.

Secondo Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane, “Il rinnovo del trasporto ferroviario regionale è uno dei pilastri del nostro Piano Strategico 2025-2029, con investimenti per 100 miliardi di euro in cinque anni. L’obiettivo è offrire treni moderni, sostenibili e con elevati standard di comfort e sicurezza, rafforzando la mobilità integrata e valorizzando i territori”.

Regionale garantisce quotidianamente oltre 6.000 corse e trasporta più di 400 milioni di passeggeri all’anno, confermandosi un modello efficiente e sostenibile, in continua evoluzione per rispondere alle esigenze di un Paese che guarda al futuro.

