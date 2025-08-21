Due città, due sindaci, un unico problema: il benessere dei cani e la mancanza di politiche concrete per favorirlo. A Varese e a Manfredonia, territori con migliaia di cittadini a quattro zampe – circa 15.000 cani nel Varesotto e almeno 10.000 nel comune foggiano – la situazione resta critica.

L’Associazione Progetto Pachito, impegnata nella tutela e nella gestione delle aree canine, ha deciso di alzare il livello dell’attenzione pubblica, portando la questione sui tavoli della stampa locale e sui social.

le criticità segnalate

Le richieste dell’associazione sono semplici e concrete:

organizzare incontri formativi per sensibilizzare i proprietari sui comportamenti corretti nelle aree pubbliche;

installare cestini, sacchetti per la raccolta delle deiezioni e fontanelle nei parchi;

incentivare il senso civico, promuovendo una corretta convivenza tra cittadini e animali.

A Varese esistono otto aree cani, ma in condizioni definite “disastrate”: cancelli divelti, reti cadenti, scarsa pulizia e insicurezza. A Manfredonia, invece, non c’è nemmeno un’area cani, obbligando i proprietari a portare i loro animali in spazi improvvisati e spesso insalubri, come parcheggi vicino al camposanto o zone periferiche abbandonate.

Il confronto tra i due primi cittadini

L’associazione ha deciso di provocare i sindaci con una campagna pubblica.

A Varese, il quotidiano storico La Prealpina ha dedicato un’intera pagina all’inchiesta, con richiamo in prima pagina il 19 agosto. A Manfredonia, invece, la denuncia è stata raccolta dallo Stato Quotidiano, supportato anche da Foggia Today, che ha dato spazio e continuità alla battaglia.

Le reazioni? Completamente diverse.

A Varese, il sindaco Davide Galimberti ha scelto il silenzio. Nessuna risposta, nessuna presa di posizione. «Un atteggiamento tipico – dicono i cittadini – di chi pensa già al salto politico verso Roma o Bruxelles, ignorando i problemi quotidiani della città».

E mentre la città giardino perde pezzi – dallo stadio cadente all’ippodromo in declino, dalla piscina di via Copelli vicina alla chiusura alle strade in condizioni pietose – anche le aree cani restano abbandonate e poco frequentate per motivi di sicurezza e degrado. «Il sindaco non può ignorare i cittadini – sottolineano da Progetto Pachito – ha il dovere di rispondere».

A Manfredonia, invece, il sindaco Domenico La Marca ha scelto un approccio diverso: ha risposto, promettendo interventi rapidi per affrontare l’emergenza. Promesse, al momento, ancora da verificare. «Gli abbiamo accordato fiducia limitata – spiega l’associazione – ma a settembre torneremo a fare pressione. Non possiamo tollerare che una città di 57.000 abitanti resti priva di uno spazio dedicato ai cani».

Una questione di diritti e civiltà

La battaglia di Progetto Pachito non è una crociata sterile, ma la richiesta di un diritto fondamentale: garantire benessere e sicurezza agli animali e ai loro proprietari, migliorando la vivibilità delle città.

«I cittadini di Manfredonia sono italiani come tutti gli altri – denunciano – ma vivono come se fossero di “Serie D”. È inaccettabile dover portare i propri cani in aree malsane, rischiando incidenti o problemi sanitari».

L’associazione ribadisce che continuerà a monitorare le amministrazioni e a utilizzare ogni canale di comunicazione per ottenere risposte e impegni concreti. «Non siamo qui per fare polemica – spiegano – ma per far rispettare il dovere dei sindaci, che sono i primi responsabili del benessere degli animali sul proprio territorio».

La mobilitazione continua

Il sito www.progettopachito.com documenta costantemente le segnalazioni e le iniziative dell’associazione, che promette di «restare appostata» per verificare fatti e non solo parole.

La sfida è aperta: tra la sordità di Varese e le promesse di Manfredonia, Progetto Pachito non ha intenzione di abbassare la guardia. Perché, conclude l’associazione, «il rispetto per gli animali è il primo passo verso una città davvero civile».