Karel Zeman, figlio del celebre allenatore Zdenek Zeman, ha fatto il punto sulle condizioni del padre in un’intervista al Corriere della Sera. Dopo ictus e due ischemie, Zeman sta mostrando miglioramenti grazie alla fisioterapia, anche se la strada verso il pieno recupero rimane lunga.

Karel ha sottolineato che il padre ha smetto di fumare dopo il ricovero al Policlinico Gemelli a febbraio. Nel tempo libero, senza il calcio, Zeman si dedica alla famiglia: trascorre molto tempo con la nipotina Gioia di tre anni, trovando in lei una fonte di gioia quotidiana.

Lo riporta tuttocagliari.net.