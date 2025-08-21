Edizione n° 5799

BALLON D'ESSAI

ZAPPONETA // Splendido: “Orrore a Zapponeta: cane trascinato da un’auto, sdegno e impegno per i nostri amici a quattro zampe”
21 Agosto 2025 - ore  10:21

CALEMBOUR

SHOCK // Maglie sotto shock: la scuola piange il giovane Gabriele Mirabella, di San Severo
20 Agosto 2025 - ore  11:26

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Zeman: miglioramenti grazie alla fisioterapia, ma la strada è lunga

FISIOTERAPIA Zeman: miglioramenti grazie alla fisioterapia, ma la strada è lunga

Karel Zeman, figlio del celebre allenatore Zdenek Zeman, ha fatto il punto sulle condizioni del padre in un’intervista al Corriere della Sera

Zeman - ph fanpage.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

Karel Zeman, figlio del celebre allenatore Zdenek Zeman, ha fatto il punto sulle condizioni del padre in un’intervista al Corriere della Sera. Dopo ictus e due ischemie, Zeman sta mostrando miglioramenti grazie alla fisioterapia, anche se la strada verso il pieno recupero rimane lunga.

Karel ha sottolineato che il padre ha smetto di fumare dopo il ricovero al Policlinico Gemelli a febbraio. Nel tempo libero, senza il calcio, Zeman si dedica alla famiglia: trascorre molto tempo con la nipotina Gioia di tre anni, trovando in lei una fonte di gioia quotidiana.

Lo riporta tuttocagliari.net.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici.” Khalil Gibran

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.