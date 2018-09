“L’Accordo”: il nuovo film di Stefano Simone sul tema della bigenitorialità

Di:

Si chiama L’Accordo il nuovo film di Stefano Simone, il primo lungometraggio sulla bigenitorialità presentato ieri sera presso la sede della Lega Navale. Scritto da Daniele Marasco, il film è tratto da un romanzo di Michele Caputo, presidente dell’Associazione “19 Marzo”. L’associazione, che presto diventerà una ONLUS, svolge attività sociali per aiutare padri separati in difficoltà economica: «I progetti sono tanti, dall’housing sociale per ospitare temporaneamente queste persone senza un tetto alla creazione di convenzioni con strutture di diverso tipo per gli iscritti all’associazione».

Il film è un prodotto made in Manfredonia e sarà destinato alla distribuzione nei cinema. Un’opera tutta a costo zero, con un cast di attori (Daniele Baldassarre, Natalie La Torre, Tonino Pesante) manfredoniani e debuttanti. Il film arriva proprio in concomitanza con la nascita del registro della bigenitorialità presso il Comune di Manfredonia, uno strumento utile per i coniugi separati e di cui si fa menzione anche nel film. Il comune, attraverso l’utilizzo di questo strumento, si fa garante del diritto del bambino ad essere accompagnato da entrambi i genitori nel suo percorso di crescita: gli uffici o gli enti predisposti, che siano quelli scolastici, sanitari o di qualsiasi altro tipo, saranno tenuti a informare sia il padre che la madre di eventuali vaccini, visite mediche, colloqui, ritiro pagelle, provvedimenti disciplinari scolastici ecc. Potranno essere iscritti al registro tutti i minori dei quali i coniugi ne hanno l’affidamento condiviso.

Presente alla prima del film anche Giandiego Gatta (FI), egli stesso vicino alla causa dell’Associazione e che, proprio lo scorso anno, ha presentato un’idea al Consiglio Regionale dedicata a questa difficile categoria sociale. Dalla proposta ne è nata la Legge 45 del 2017 rivolta a tutti coniugi separati che vivono in condizioni difficili: «La nostra città è piena di fantasmi che non riescono a soddisfare i bisogni primari dei loro figli e vivono in condizioni disastrate. Sono quelli che dormono nei portoni o nelle auto, sono quelli che in estate si rifugiano nei centri commerciali perché li trovano l’aria condizionata. Potrebbe essere anche il nostro vicino di casa. In tanti oggi cercano di salvaguardare la propria dignità». La legge 45 del 217 prevede: potenziamento dei centri d’ascolto e di prevenzione, lo stanziamento di una somma pari a 500.000 euro per aiutare i coniugi, convenzioni con centri di credito e agevolazioni nel settore sanitario.

«Il messaggio di questo film credo sia arrivato a tutti» afferma lo sceneggiatore, Daniele Marasco: «Abbiamo cercato di parlare di un tema molto attuale, che io stesso vivo in prima persona e fa soffrire in tanti, in troppi».

