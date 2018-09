Cerignola. Non si fermano all’alt: 4 arresti dopo inseguimento

Di:

Cerignola, 21 settembre 2018. Nella serata di mercoledi scorso, a Cerignola, i Carabinieri della locale Stazione, nell’ambito di un servizio di controllo coordinato del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato quattro cittadini nordafricani per resistenza a pubblico ufficiale.

I soggetti, a bordo di un autoveicolo, sul quale sono in corso accertamenti, non si erano fermati all’ALT intimato loro da una pattuglia lungo via Padula, provocando così un pericoloso inseguimento, nel corso del quale avevano anche tentato di scoraggiare i militari che li inseguivano lanciando in strada oggetti vari e materiali ferrosi, assolutamente noncuranti dell’incolumità degli altri.

Dopo circa una decina di chilometri, l’auto con a bordo i quattro extracomunitari è andata ad impattare contro una struttura in cemento, e gli occupanti, dopo aver tentato di proseguire la fuga a piedi nei i campi circostanti, sono stati bloccati e tratti in arresto.

All’esito dei controlli, il soggetto alla guida è risultato sprovvisto di patente di guida, tutti essere senza fissa dimora, e due irregolari sul territorio nazionale.

I quattro sono stati associati nel carcere di Foggia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.