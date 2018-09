Incarichi esterni interni Comune Torremaggiore, Corte Conti condanna privati

Di:

Bari. “Mancata pubblicazione sul sito web degli incarichi esterni ed interni conferiti dall’amministrazione comunale, in violazione delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza“: con recente sentenza della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, 6 privati sono stati condannati rispettivamente al pagamento, in favore del Comune di Torremaggiore, di € 4892,54 ciascuno (4 convenuti), e € 7.182,00 ciascuno (2 convenuti), oltre interessi e rivalutazione monetaria, alle condizioni di legge.

Come si legge nell’atto, “il 9 Aprile 2013 è pervenuta alla Procura regionale la relazione sulla verifica amministrativo-contabile effettuata da un Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica all’amministrazione comunale di Torremaggiore. Fra le diverse irregolarità riscontrate, l’attenzione dell’ispettore ministeriale si è concentrata sulla mancata pubblicazione sul sito web degli incarichi esterni ed interni conferiti dall’amministrazione comunale, in violazione delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza”.

Si legge ancora nell’atto che “Tutti i difensori (dei privati citati in giudizio,ndr), infatti, hanno eccepito la circostanza che la valutazione dei dirigenti fosse avvenuta sulla scorta dei documenti programmatici, dei Peg, dei Piani degli obiettivi e sulla scorta dei rendiconti di gestione 2010-2011 e anche delle autorelazioni dei dirigenti. Hanno, inoltre, sostenuto l’inapplicabilità delle disposizioni di cui al’art.14, 18 e 19 del D.lgs 150/2009 agli enti locali in ossequio a quanto previsto dall’art.16 della stessa disposizione legislativa. Hanno affermato, quindi, che, nel caso di specie sono stati applicati gli art.14 e 29 del contratto collettivo di comparto.”

“Ciò premesso, ad avviso del Collegio, la disciplina prevista dal d.lgs 150/2009 avrebbe dovuto necessariamente trovare applicazione, nel Comune di Torremaggiore, per l’anno 2011 in ossequio a quanto previsto dagli artt.16 e 31 del d.lgs 150/2009, che prevedevano la piena applicazione delle disposizioni contenute nella legge qualora gli enti non si fossero adeguati, come nel caso di specie, entro il 31 dicemmbre 2010. Giova evidenziareche il d.lgs.150/2009 prevede espressamente che la valutazione dei dirigenti debba avvenire sulla scorta di un sistema di misurazione e valutazione della performance regolarmente approvato dall’amministrazione di appartenenza e che la relazione sulla performance deve essere espressamente validata dall’Organismo di valutazione dell’ente ai sensi dell’art.14 del predetto decreto legislativo”.

“(..) alla base delle generiche valutazioni dei dirigenti – che, infatti, sono stati semplicemente valutati “positivamente”, senza alcuna ulteriore graduazione – non vi è stato alcun sistema preventivo di valutazione, alcun resoconto sul monitoraggio dell’attività dirigenziale effettuato, ma esclusivamente una disamina dei documenti generali dell’ente e dell’autorelazione dei dirigenti stessi”.

Redazione StatoQuotidiano.it