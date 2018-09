Manfredonia. Approvato il Piano casa

Di:

Manfredonia, 21 settembre 2018. Nel Consiglio comunale svoltosi ieri, giovedì 20 settembre 2018, vi è stata l’approvazione dell’accapo ‘Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale’ che, in altri termini, è il cosiddetto ‘Piano casa’.

“Un provvedimento importantissimo per la città – sottolinea l’assessore all’Urbanistica, Matteo Ognissanti – con la precipua finalità di fornire, ai cittadini, la possibilità di riqualificare un edificio dal punto di vista energetico e architettonico, di ingrandirlo aumentandone la volumetria. In tal modo, si può dare risposta al fabbisogno abitativo con un investimento decisamente inferiore rispetto a quello che sarebbe necessario per l’acquisto di una nuova casa”.

“Il Piano casa – prosegue Matteo Ognissanti – ha anche l’obiettivo di incentivare la domanda di interventi, in modo da sostenere l’occupazione e il volume di affari del settore delle costruzioni, per lo più caratterizzato da piccole e medie imprese, messe in difficoltà dall’attuale congiuntura economica”.

“Gli uffici tecnici del nostro Comune sono a disposizione, nei giorni e negli orari di ricevimento del pubblico, per qualunque chiarimento sulla questione”, conclude l’assessore con delega all’Urbanistica.

Fonte

Matteo Fidanza

Ufficio Stampa – Città di Manfredonia (FG)