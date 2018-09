“No a nomine politicizzate al Parco del Gargano”. La nota del ministro Costa

Di:

Foggia, 21 settembre 2018. Il ministro Costa sta valutando i curricola inviati per la nomina a presidente dei Parchi italiani: “La tutela e la conservazione della natura, della fauna e degli habitat nel sistema delle aree protette nazionali sono e saranno centrali nella nostra azione di governo. Per questo intendiamo agire subito, a cominciare dalle nomine, scegliendo i migliori profili a disposizione, attraverso un’ampia selezione di curricula evitando indicazioni di quelle persone che, a volte ‘un po’ troppo politicizzate’, non sono interessate a una vera svolta dei luoghi più importanti per la biodiversità in Italia”. La nota ministeriale è riportata sulla pagina facebook dal senatore pentastellato Marco Pellegrini, nel caso specifico, al centro della nomina, c’è il parco del Gargano. E aggiunge il seguente commento: “Il ministro Costa ha più volte affermato di voler individuare i candidati più adatti sulla base delle loro capacità professionali, senza tener conto di convinzioni o simpatie politiche e ciò coincide con quanto affermato, da sempre, dal M5s”.

Passata l’estate, il Parco del Gargano non ha ancora un presidente, ma l’iter dell’esame è avviato. Fin qui la nota.

Pentastellati di Capitanata dopo il 4 marzo

Per la prima volta è un senatore, un eletto del 4 marzo, a fare delle precisazioni sulle nomine del territorio, voce che, finora, era stata espressa solo dal consigliere regionale Rosa Barone, anche portavoce e referente per la Capitanata. Una svolta nella comunicazione del movimento o, semplicemente, un’attribuzione di ruoli che si va delineando più compiutamente. Si può anche leggere un nuovo corso, sia perché esiste una nutrita pattuglia di parlamentari a Roma, come da esito delle politiche, sia perché, probabilmente, non sarà soltanto questo l’ambito in cui l’influenza di senatori e deputati si farà sentire. Si vota l’anno prossimo in tre grandi centri della provincia, Foggia, S. Severo e Lucera, se questi comuni non hanno, al momento, consiglieri comunali negli scranni dei palazzi, in questa tornata hanno referenti a Roma. Con molta probabilità, vorranno far sentire anche il loro peso.

Per tornare al parco del Gargano. Mentre si valutano i curricola, ribadiamo i nomi che erano stato indicati a luglio scorso su Stato Quotidiano. Resta, fra i possibili candidati, il nome di Nazario Palmieri, ex generale dei carabinieri nella Forestale, di S. Nicandro Garganico, esperto del territorio. In lista anche Vincenzo d’Errico, sostenuto dal meetup di Foggia, imprenditore di Rodi. Altri due nomi, non presenti nelle lista delle ipotesi prima dell’estate, sono quelli di Maurizio Marrese, naturalista del centro Onlus, e Gianfranco Pazienza, che si occupa di fondi europei per il Gal del Gargano. Marrese presidente e Pazienza direttore sono ventilate come possibilità. Nomi che dovranno confrontarsi con la Regione Puglia cui il ministro Costa ha chiesto “la massima collaborazione per le intese”.

Il voto a Foggia

Giorni di riunioni del M5s anche per quanto riguarda la strategia per le comunali a Foggia. La media percentuale ottenuta alle politiche tra Foggia, Lucera e San Severo, è del 47-48%. I meetup foggiani puntano al programma: ambiente e sicurezza, oltre che sulla partecipazione dei cittadini con banchetti e questionari da compilare. Come avverrà la scelta? Lo decide il territorio, un’unica lista di 32 nomi più il sindaco, cui lo staff di Grillo deve dare il simbolo. Nel 2014 la lista di Vincenzo Rizzi, che non è stata confermata dallo staff di Grillo, (Rizzi è consigliere indipendente al Comune) prevedeva una serie di nomi da cui qualcuno ripesca a proposito del candidato sindaco. Si va da quello di Antonio Dembeceh a quello di Maria Cassitti, indiscrezioni non confermate dai meetup foggiani che, se necessario, non disdegnerebbero anche un nome esterno, oltre i militanti della prima ora. La prima sfida è arrivare al ballottaggio, in uno scenario di liste molto frammentato, al secondo turno potrebbero essere meno avvantaggiati. A Brindisi, per due punti, non ci sono riusciti l’anno scorso, a Taranto lo stesso, a Barletta ha vinto il centrodestra al primo turno in coalizione. Correranno da soli, “il contratto di governo non ha riflessi sul territorio”, ricordano dal meetup.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 21 settembre 2018