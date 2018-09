Di:

Manfredonia. ”Nella seduta consiliare di ieri, 20 settembre 2018, l’Amministrazione comunale ha dato dimostrazione della sua assoluta insofferenza alle norme.

Questa volta, però, anche se non è l’unica, il ruolo più importante l’ha svolto il segretario comunale, signora Giuliana Galantino, che, chiamata in causa per esprimersi sulla eccezione da me sollevata in tema di notifiche degli atti ai consiglieri comunali, appellandosi alla nuova formulazione dell’art. 40 comma 3 del regolamento comunale, ha di fatto imposto il rigetto di quella eccezione.

Fin qui, nulla di strano (tanto ormai siamo abituati ai pareri negativi del segretario) se non fosse che il simpatico notaio dell’assise comunale non mi ha deriso nell’errata convinzione di avermi, finalmente, battuto.

E’ accaduto, infatti, che poiché avevo dichiarato di non essere stato messo al corrente di quella nuova formulazione dell’art. 40 del regolamento comunale (praticamente identica alla vecchia con l’aggiunta delle parole…”se non li ha ricevuti a mezzo pec” …), il Segretario aveva cantato vittoria tanto da girarsi verso il presidente del consiglio ed esultare dicendo per ben due volte: “insieme siamo grandi” (IL VIDEO DEL SIPARIETTO è DISPONIBILE SULLA MIA PAGINA FB).

Questa forma di esultanza palesa, oltre ad una evidente permanenza in capo al segretario dei caratteri pscichici prepubere, tutto il suo coinvolgimento a livello personale nella vita politica attiva.

Altro che soggetto terzo e garante della legalità!

E’ come se fosse che un giudice, in udienza, dopo aver rigettato una eccezione dell’avvocato, esulti.

Ma, oltre alla gravità della vicenda per la ragione appena esposta, corre l’obbligo di segnalare l’ulteriore, ancor più preponderante, gravità per l’errore commesso dal segretario nel ritenere infondata la mia questione.

Secondo il Segretario, a norma di quel benedetto art. 40 comma 3 del regolamene, il consigliere che non riceve i documenti a mezzo pec avrebbe l’obbligo di andare negli uffici e prenderseli.

Nulla di più falso ed errato!!!!!!

Il comma 3 di dell’art. 40 stabilisce che il consigliere che non ha ricevuto i documenti ha il diritto di andare a prenderli negli uffici.

Come ognun vede le cose sono molto differenti.

Avere il diritto non significa avere l’obbligo!

Pertanto, il consigliere che non riceve gli atti a mezzo pec se vuole ha il diritto di prenderseli altrimenti non incappa in nessuna omissione, anzi, se solleva, come ho fatto per l’appunto io nella seduta consiliare di ieri, la omessa notifica, la seduta deve essere rinviata.

Su questi argomenti credevo vivamente di trovare sponda nel segretario atteso che lo stesso è un avvocato.

Invece, ho trovato il solito muro di gomma.

Eppure la questione che ho sollevato non lascia spazio alle interpretazioni perché se ci si rifà alla normativa sulle notifiche a mezzo pec (così come statuito con apposita delibera consiliare) gli atti inviati/notificati ai consiglieri devono essere firmati digitalmente altrimenti quelle notifiche sono invalide.

Purtroppo, però, lo sanno bene quelli che dirigono le danze che se anche commettono errori/orrori nessuno può dirgli o fargli nulla, atteso che l’unico rimedio esperibile da parte mia sarebbe il ricorso al TAR.

Perché non lo faccio?

Semplice.

La decisione arriverebbe giusto tra 4/6 anni”.

Cons. Angelo Salvemini

Manfredonia, 21 settembre 2018

(N.b.: su richiesta, i commenti non inerenti il testo indicato saranno rimossi)