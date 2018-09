San Severo, ordine di carcerazione: arrestato 49enne

Di:

San Severo. Il 20 settembre 2018, agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P. S. di San Severo hanno tratto in arresto Aldo Calo’, classe 1969, su provvedimento di revoca di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.

L’uomo deve scontare una pena di 2 anni e due mesi perché è stato riconosciuto colpevole per il reato di ricettazione di un motorino rubato, per il quale era stato indagato in stato di libertà nel 2012, dagli stessi Agenti del Commissariato.

Dopo le incombenze di rito, l’uomo è stato condotto nel carcere di Foggia.

Redazione StatoQuotidiano.it