“L’Università e il Sud devono tornare ad essere attrattivi per i giovani”

La rinascita del Poligrafico coniugando l’antico con il moderno, la vecchia Cartiera con la tecnologia. Oggi a Foggia il premier Giuseppe Conte per inaugurare Valoridicarta Spa, la nuova società accreditata dalla Bce per la produzione di carte speciali di sicurezza.

Dopo i saluti dell’amministratore delegato di Valoridicarta Paolo Aielli (con lui Fabio Panetta, direttore generale della banca d’Italia e il governatore della Puglia Michele Emiliano) Conte ha evidenziato la peculiarità del nuovo corso accreditato dalla Bce: “Questa è una garanzia di affidabilità che non si riconosce facilmente ad uno stabilimento”.

Il suo discorso si è incentrato sul Mezzogiorno, l’università, i giovani e le imprese. “Dobbiamo fare di più per il consolidamento di imprese bancarie che finanzino il sistema produttivo”. Incentivi, investimenti, capitale umano, agire sulla “filiera dell’istruzione, le scuole in zone a rischio, l’abbandono scolastico, lo spopolamento di vaste aree abbandonate dai giovani ”. Sull’università ha fornito alcuni numeri: il 26% degli studenti del sud va a studiare in atenei del centro-nord contro un 2% che dal nord viene al sud. “Qualcosa non funziona, bisogna riportare equilibrio, lavorare sulla ricerca. Nelle intenzioni del governo c’è la creazione di un’Agenzia nazionale per la ricerca che colleghi i centri universitari, altri enti pubblici e alcuni istituti di eccellenza che hanno un altro statuto”. Questo perché al sud le università tornino ad essere “attrattive come un volta per giovani e per intellettuali”.

Il sud è quello delle sue bellezze naturali, del sole e del vento su cui puntare per una pianificazione ecologica ed ambientale. Non solo: il valore del moto ondoso, dato che siamo circondati dalle acque: “In un piano di incentivi alla produzione energetica e di contributo alle fonti rinnovabili, il Mezzogiorno può essere protagonista”.

Conte fa appello al sentimento di fiducia nelle istituzioni per ricostruire il tessuto sociale motore di ogni sviluppo: “Le diseguaglianze e le rendite di posizione sono nemiche del capitale sociale messo in discussione dalla criminalità organizzata. Contrastare l’illegalità, più lavoro e sviluppo per sottrarre i giovani alle mafie”.