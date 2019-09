Di:

Cerignola – Inaugurata ieri la X edizione della Fiera del Libro della Città di Cerignola in corso proprio nei giorni 20, 21, 22 settembre “Un contenitore variegato, eterogeneo” nelle parole, alla redazione Statoquotidiano, di Rita Pia Oratore, presidente dell’associazione che organizza l’evento, Oltre Babele, “Un momento di crescita per questa comunità, e non solo, attraverso una miscela armoniosa di arti e di linguaggi.”

Sono trascorsi 9 anni e 10 edizioni e tanto è cambiato da quando un gruppo di volontari azzardava un esperimento culturale in una città senza libreria come Cerignola.

“La fiera” sempre la Oratore “ha cambiato veste, ha incontrato nuovi volti e affetto nuovo e costruito una fitta rete di relazioni”.

Da due anni, a collaborare nell’organizzazione, l’istituto tecnico di Cerignola Dante Alighieri

“Continuiamo il nostro investimento sulla cultura” così a tal proposito il dirigente della scuola, Salvatore Mininno “Siamo convinti che attraverso la cultura riusciremo ad affascinare i ragazzi e a toglierli dalla strada” preside dell’ITET ‘Dante Alighieri’.

La Fiera gode anche del patrocinio e sostegno economico della Regione Puglia, e in particolare dell’Assessorato all’Istruzione e Diritto allo studio rappresentato ieri pomeriggio da Daniele D’Alessandro dell’ARTI, agenzia regionale tecnologia e innovazione. “Il tasso di dispersione scolastica è elevato in alcuni comuni della provincia di Foggia ed in particolare Cerignola” rende noto D’Alessandro a spiegare le ragioni del contributo regionale all’evento. Questo dato, emerso da studi condotti dall’ARTI appunto, è parallelo a quello elaborato dall’Istat in relazione alla qualità della lettura nella nostra provincia.

Ma si tratta di un dato che può essere superato, come sottolinea con energia Franco Metta, sindaco della città “Dobbiamo scavalcare il dato allarmante reso noto da D’Alessandro. Dobbiamo contrastare chi passa il tempo ad additare questa Cerignola come la cittadella della criminalità. Questa città deve progredire. È una città in fermento, vivace ed intensa”.

Presentato quindi il prodotto dell’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro sulla storia di Cerignola realizzato dai ragazzi studenti dell’ITET Dante Alighieri guidati dai professori Rossella Bruno e Pasqua Papagni.

Momento di grande partecipazione e coinvolgimento nel pomeriggio, la presentazione del testo “Manifesto per la verità”, edito da il Saggiatore, della giornalista Giuliana Sgrena.

Grande lezione di giornalismo nelle parole della cronista del quotidiano nazionale Il Manifesto che scrive anche per il mensile Modus vivendi dal 1997 e per il settimanale tedesco Die Zeit.

Grande lezione sulla necessità di mirare ad un giornalismo obiettivo, che si fondi sulla ricerca della verità e che operi attraverso un serio lavoro fatto di verifiche continue. Un giornalismo insomma che miri così alla tutela di chi è più debole nella società. Per esempio le donne, i migranti.

“La stampa potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel superare questa cultura patriarcale” dice la Sgrena “che porta l’uomo a sopraffare le donne. Nella denuncia di questa cultura maschilista che porta l’uomo ad uccidere la donna. Invece spesso non si opera così”.

La stampa secondo la giornalista non denuncia più. Fa parte di una cultura dominante che è quella che induce a colpevolizzare sempre la persona che subisce “c’è un trattamento della notizia a seconda di chi compie il fatto. Non abbiamo un’obiettività quando trattiamo la notizia. E questo è un grande problema per l’informazione. Una notizia deve essere basata su un fatto reale. Altrimenti si fa opinione, che è un’altra cosa”.

E, inoltre, secondo la Sgrena, la ricerca della notizia è piuttosto diventata una corsa a chi pubblica prima. Non ci si dà neanche il tempo di verificare la notizia. Perché altrimenti qualcuno pubblicherebbe prima. Il problema però sorge quando si scopre che la notizia non è vera, perché non si potrà rettificare in tempo, visto che intanto la notizia avrà già fatto il giro del web. “Può far tanto male una fake news, ma anche una notizia non verificata” sottolinea la Sgrena. E i social influiscono tantissimo in questo.

“Questo qualcosa che doveva essere una grande possibilità, il web, si è trasformato in qualcosa di pericoloso. Chiunque può pubblicare una notizia. Senza verifiche, però”.

Pericoloso anche il fenomeno della “Individualizzazione della fruizione delle notizie” secondo la Sgrena. Ossia, attraverso i social, attraverso internet, ognuno trova e legge quello che gli sembra più vicino al proprio modo di pensare “tutto il resto è falso”, cosa che non favorisce il dialogo con gli altri, non si accetta la discussione.

E viviamo così nella disinformazione. “Anche in politica non viene vissuta o proposta la complessità delle questioni.. Ci si riduce a diffondere tweet che semplificano esageratamente i problemi”.

E senza un atteggiamento di contestazione da parte di chi fruisce della notizia. E nemmeno da parte di chi la elabora. “È importante sapere che i social network non sono l’informazione. Le informazioni vanno verificate. E se non c’è questo tipo di informazione verificata, non c’è democrazia”.

Bisogna salvaguardare dunque l’informazione cercando la verità.

Si può cadere in errore, certo. Persino fotografie possono essere false.

“Ma bisogna avere maggiore attenzione” e non respingere l’informazione dei giornali, non privilegiare solo i social. Non bisogna chiudersi all’interno del ghetto delle sole informazioni che ci fanno piacere. “E mantenere piuttosto uno spirito critico per valutare le informazioni che leggiamo”.

Momento costruttivo e illuminante anche il contributo di Marco Minniti, ministro dell’ Interno durante il governo Gentiloni che, va ricordato, dopo il pluriomicidio dei fratelli Giuliani a San Marco in Lamis, fa arrivare nella provincia di Foggia uno squadrone di carabinieri specializzato “Reparto cacciatori di Puglia” che risultano utili in varie operazioni della criminalità organizzata.

Alla Fiera del Libro, Minniti presenta il suo testo Sicurezza è Libertà nel quale emerge soprattutto l’idea che le mafie vanno viste come un pericolo nei confronti della democrazia e dello sviluppo economico. “Per questo bisogna ingaggiare una battaglia civile, prima ancora che politica ed economica”. Il suo riferimento va particolarmente alla Puglia, alla provincia di Foggia.

“In questa parte dell’’Italia, il fenomeno delle mafie è stato sottovalutato per lungo tempo. Questa è la verità. Si è fatto finta di non capire. Poi la situazione è esplosa. E abbiamo dovuto far comprendere che la situazione è diventata intollerabile”.

Ma “la situazione” non deve essere considerata come disperata, secondo Minniti. “Siamo di fronte ad una risposta organica dello Stato. Devo ringraziare qui la magistratura di Bari e la magistratura di Foggia che hanno fatto un lavoro davvero serio negli ultimi due anni assestando una serie di colpi senza precedenti”.

Ora, secondo l’ex ministro, c’è bisogno che la gente si senta fiduciosa nei confronti dello Stato e comprenda che con le mafie non si può fare alcun compromesso. Perché quando le mafie entrano in una realtà prendono tutto.

E “c’è bisogno che ognuno si assuma la propria parte di responsabilità” Che l’imprenditore capisca che le mafie limitano il libero mercato e che la sconfitta delle mafie è la vittoria della libertà nell’economia.

E inoltre diventa necessario rompere ogni rapporto tra le mafie e la politica nella gestione, per esempio, degli enti locali. Puntare su una competizione di qualità. Considerare la nostra posizione nel Mediterraneo come un vantaggio e favorire, a tal proposito, le collaborazioni, per esempio, con le università dei vari paesi nel Mediterraneo.

Daniela Iannuzzi