“Quando nel 2015 ho avuto un colloquio con l’amministratore delegato di questa grande azienda, lui mi promise che non ci sarebbe stato alcun ridimensionamento produttivo. E così è stato, gliene devo dare atto, oggi c’è un rilancio dell’attività. Questa è la festa di una gioventù foggiana e italiana che si identifica in questa fabbrica dove di costruisce la fiducia e si studiano rimedi contro la contraffazione. Un giorno moto importante per Foggia” .

Michele Emiliano con Giuseppe Conte all’inaugurazione di Valoridicarta spa, la società accreditata dalla Bce, nello stabilimento del Poligrafico e Zecca dello Stato.

