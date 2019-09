Foggia. “Un film per sognare una città migliore”

Di:

Foggia – Un film per sognare insieme una città migliore. Un regista con i piedi per terra che mostra il bene ed i mali di Foggia e con il cuore intento ad indicare una via da seguire per salvare la città.

Presentato in anteprima venerdì 20 settembre, presso l’Auditorium Santa Chiara, il film documentario di Antonio Fortarezza, “La città ideale”, sottotitolo (Le mani nella città).

Nel corso dell’evento, intervenuti Giuliano Volpe, presidente della Fondazione Apulia Felix; Daniela Marcone, vicepresidente nazionale di Libera; Dimitri Lioi, presidente dell’associazione Giovanni Panunzio Legalità Eguaglianza Diritti; Pippo Cavaliere, presidente della Fondazione Buon Samaritano; Beppe Inserra, giornalista che ha condotto l’incontro.

Originario di Foggia, trasferitosi a Milano lasciando la sua città “per imparare ad amarla”, oltre che un valente film-maker, Antonio Fortarezza è anche un apprezzato grafico (un creativo a tutto tondo, insomma).

Il titolo del suo film documentario è intanto un chiaro riferimento al celeberrimo dipinto custodito ad Urbino, e ritenuto una delle opere maggiormente simboliche del Rinascimento; il sottotitolo richiama l’altrettanto celebre film di Francesco Rosi.

Intento dell’opera, un invito, per la città di Foggia, a ricominciare, a insistere e resistere.

“Foggia ha bisogno di essere raccontata nel bene e nel male” il commento di Daniela Marcone dopo la visione dell’avvincente documentario. “Nel film emerge prima il bene però”. Seppure poi vi si evidenziano anche scene in cui si può notare “il male che caratterizza la nostra città”

Una narrazione come quella di Fortarezza offre molti spunti per capire dove andare e come camminare nella città di Foggia. “Un incoraggiamento al nostro resistere”.

Il film parte dall’episodio (allora ampiamente sottovalutato) che segnò il salto di qualità della criminalità organizzata a Foggia: l’assassinio dell’imprenditore Giovanni Panunzio, ucciso per non essersi piegato al racket delle estorsioni. Passa poi a narrare l’altro omicidio eccellente, rimasto a tutt’oggi senza che i responsabili e il movente siano stati individuati, quello del direttore dell’ufficio del registro, Francesco Marcone.

Emerge, secondo la visione di Dimitri Lioi, nel documentario una città livida nella quale la primavera non è ancora arrivata. “Quella città livida, chiusa, assente che io ho notato in occasione di tante manifestazioni contro la criminalità”. Un commento amaro, quello del presidente Lioi “Questa città deve ancora lavorare molto per venire fuori. E soprattutto deve lavorare la comunità. Scusate se sono polemico. Bisogna riportare insieme lo Stato organo/polizia/autorità e lo Stato comunità. Non si è ancora capita l’importanza di certe manifestazioni e intanto si va avanti verso questo declino. La partecipazione si limita alle associazioni che già sono impegnate contro la criminalità. In campagna elettorale a Foggia non si è parlato molto del problema della mafia”.

Il fenomeno mafioso e della criminalità attanagliano ancora città e provincia, è vero.

E soprattutto le periferie. Le parti ancora più isolate, in difficoltà, lasciate a se stesse. Quelle dove a volte sembra più facile per la criminalità annidarsi e proliferare.

“Rendere vivibili le periferie” dunque, l’invito di Fortarezza. “Portare il centro nelle periferie: la politica deve fare di più in termini di inclusione. Deve esserci sempre e non solo in periodi elettorali. Se ciò non accade, i fenomeni criminali tendono a prendere il sopravvento.”

Senza abbandonare la speranza che qualcosa già sta cambiando. In positivo. Grazie al contributo di tanti uomini di buona volontà.

“Questa città è sana, il tessuto sociale è sano” sottolinea Ludovico Vaccaro “deve solo prendere coscienza che la criminalità è un fenomeno che pesa su tutti”.

È molto importante quindi che ci sia un lavoro da parte di tutti.

E c’è una cosa che si può fare subito: “migliorare il sistema di videosorveglianza che non è affatto una cosa banale” la proposta di Vaccaro “La video sorveglianza aiuterebbe nella percezione della sicurezza. Tutti ci sentiremmo più sicuri e più disponibili a collaborare”.

Non solo.

È necessario che ognuno si assuma la responsabilità di parlare, di fare la propria parte.

Come già fanno i numerosi volontari, evidenzia Pippo Cavaliere.

Daniela Iannuzzi