“La cura e la persona”, riconoscimento per Don uva e CdC San Michele di Manfredonia

E’ stato presentato in Fiera il rapporto 2019 ( a cura di Agenass) “La cura e la persona – La valutazione partecipata dell’umanizzazione negli ospedali di Puglia”. All’edizione 2019 hanno partecipato 59 ospedali per acuti (33 pubblici e 26 privati) e 7 ospedali riabilitativi (2 pubblici e 5 privati). Nel corso dei tre anni si è registrato un miglioramento complessivo per tutte le strutture di 1,5 punti. Nel 2017, infatti, la valutazione era di 5,8, nel 2018 è cresciuta a 6,9 fino ad arrivare a 7,3 nel 2019.

Per quanto riguarda le strutture per acuti in provincia di Foggia al primo posto c’è la casa di cura Opera Don Uva di Foggia con un punteggio complessivo pari a 8,8; sul secondo gradino del podio la casa di cura San Michele a Manfredonia con 8,4 punti; al terzo la casa di cura Professor Brodetti Foggia con 8,3 punti. Tra le strutture pubbliche, in provincia di Foggia, la prima è gli ospedali riuniti di Foggia con 7,5 punti.

BARI, 20 settembre – UNIVERSO SALUTE AL PRIMO POSTO nelle classifiche relative alla valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero pubbliche e private. La sede di Bisceglie ha ottenuto il primato assoluto nella valutazione partecipata del grado di umanizzazione nelle strutture di ricovero-riabilitative. La sede di Foggia è risultata prima tra le strutture per Acuti. La ricerca è promossa da Regione Puglia, Aress e Agenas. I premi sono stati consegnati dal Direttore generale dell’Aress, Giovanni Gorgoni, questa sera in chiusura del Forum Mediterraneo in Sanità presso la Fiera del Levante, a Bari. Ricevuto il riconoscimento, il Responsabile delle Relazioni Istituzionali, Alfredo Nolasco, ha ringraziato a nome della proprietà, del cda, della Congregazione Ancelle Divina Provvidenza e di tutta la Comunità di Universo Salute – Opera Don Uva, condividendo i primati con l’intera équipe (Silvia Grande, Michele Cillis, Elisabetta Martucci e Valentina Cavallone). La delegazione è stata accolta poco fa a Bisceglie dall’Ad Paolo Telesforo, dal Presidente della provincia Bat Pasquale De Toma, dal sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, dallo staff dirigenziale e da numerosi operatori e Ospiti che hanno festeggiato l’evento. Per Universo Salute si tratta di importanti riconoscimenti che confermano il livello di indiscussa eccellenza ormai raggiunto nel panorama della Sanità pugliese.