“Leonardo, 28 milioni in Puglia”, 13 su Foggia

Due accordi di programma da 28 milioni (15 su Grottaglie e 13 su Foggia) per supportare la presenza del gruppo Leonardo in Puglia presente anche con il plesso di Brindisi. «Nei prossimi giorni – annuncia dalla Fiera del Levante Mino Borraccino, assessore allo Sviluppo Economico – i vertici della multinazionale italiana saranno in Puglia per depositare i progetti. Si tratta di soluzioni che mirano all’innovazione e all’incremento della produzione. Il nostro sistema produttivo è in grado di accompagnare gli investimenti di alta tecnologia con strumenti di agevolazione che negli anni hanno dato ottimi risultati».

fonte corrieremezzogiorno