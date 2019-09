Nuove Frecciargento, nota Luigi Augelli (Baffo Foggia)

Di:

Cari Cittadini di Foggia e provincia,

Dal 29 settembre 2019 arriveranno al Sud Italia le nuove Frecceargento 700 Fyra V250 Ansaldo Breda, che nessuno ha mai voluto, le quali sostituiranno, sulla linea ferroviaria adriatica Lecce-Bari-Milano, le attuali frecce argento in partenza da Foggia, per Milano, alle ore 06,38 e l’altra in arrivo a Foggia, da Milano, alle ore 22,29, senza alcun risparmio di tempo rispetto alle precedenti frecce. ALLA BEFFA di inviare al Sud Italia treni rifiutati altrove, si aggiunge, per noi foggiani, IL DANNO per le dichiarazioni del Direttore a Lunga Percorrenza di Trenitalia (vedi allegato articolo della G.M. di ieri), Paolo Attanasio, il quale ci fa grazia che le nuove frecce MANTERRANNO le fermate a Foggia e Barletta, significando che nel prossimo futuro ciò non sarà più possibile.

Infatti, le sue parole sono collegate al fatto che sulla linea ferroviaria adriatica, la stazione di Foggia non è ancora shuntabile, perché nell’attuale impianto ACEI di segnalamento (Apparati Centrali Elettrici ad Itinerari) non sono previsti i cosiddetti LIBERI TRANSITI dei treni. Attualmente l’Ansaldo Breda ha vinto la gara di appalto, nella stazione di Foggia, del nuovo impianto ACEI STATICO, che permetterà il libero transito dei treni nella stazione stessa, per cui le nuove frecce argento 700 potranno non fermarsi più nella stazione di Foggia, la quale già oggi bypassata dai treni da e per Roma, sarà definitivamente abbandonata da Trenitalia e a noi cittadini della Capitanata non resterà che imparare tutti gli orari dei BUS per spostarci sull’intero territorio Nazionale ed internazionale.

Luigi Augelli Presidente Il Comitato Un Baffo Ferroviario per Foggia