Affluenza 5 Reali Siti: record Ordona

Cinque Reali Siti, 21 settembre 2020. Pubblicati sul sito della prefettura di Foggia i dati relativi all’affluenza definitiva alle urne nei comuni della provincia.

Per le elezioni regionali, le percentuali per i cinque Reali Siti risultano essere le seguenti:

CARAPELLE 57,31 %

ORDONA 82,84 %

ORTA NOVA 50,98 %

STORNARA 56,30 %

STORNARELLA 60,50 %

Per quello che riguarda il Referendum Costituzionale, i numeri si sono espressi così:

CARAPELLE 59,31%

ORDONA 88,91%

ORTA NOVA 53,05%

STORNARA 58,37%

STORNARELLA 64,45%

Decisamente degno di nota il dato relativo all’affluenza registrata nel comune di Ordona che risulta essere il più elevato rispetto a tutti i comuni dell’intera provincia di Foggia.

Ad Ordona si votava anche per le Amministrative per le quali a contendersi la carica di sindaco sono state le due avvocatesse Serafina Stella, sindaco uscente, e Adalgisa La Torre. La percentuale di votanti per le comunali qui è risultata essere dell’81,60% alle 16.24.