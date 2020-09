Affluenza alle regionali, a Foggia 10 punti in più che nel 2015

Foggia, 21 settembre 2020. I Comuni dove si rinnovano le amministrazioni segnano sempre maggiore affluenza rispetto ai dati delle altre elezioni, oltre il 50%. Complessivamente, nei 10 Comuni della Capitanata, il numero degli elettori diminuisce di 4 punti, con Lesina e Monteleone che, dai dati in nostro possesso, non superano il 50%. Record di affluenza a Ordona e a Lucera, con il primo comune dei 5 reali siti a 81% e Lucera al 64%, ma sempre con qualche punto in meno risèetto a 5 anni fa.

Contro ogni pronostico, causa Covid, cresce di 4 punti il dato degli elettori alle urne in Capitanata per le regionali, con Foggia che registra 10 punti in più rispetto al 2015, segno che la competizione è combattuta fino all’ultimo voto, Apricena + 7 punti, Lesina + 12. Maggiore affluenza sul Gargano, tranne che a Rodi, + 9 a San severo. Calo significativo della partecipazione a Cerignola, con quasi 20 punti in meno, e a Manfredonia, con -14 punti. Lucera totalizza il suo impegno per le regionali che raggiunge 20 punti in più che nel 2015. Molti rilevante la risposta al referendum dove in quasi tutti i 61comuni della provincia di Foggia si supera il 50%, in alcuni si arrva al 70-80% di affluenza.