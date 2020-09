Affluenza Regionali: a Manfredonia affluenza pari al 53.32%

REGIONALI PUGLIA 2020, AFFLUENZA MANFREDONIA

REFERENDUM 2020, AFFLUENZA MANFREDONIA > 13,39 28,44 39,68 57,70

Roma, 21 settembre 2020. Verso un 3 a 3 per il centrodestra (considerando la Valle d’Aosta) nelle regionali 2020. Toscana e Puglia protese per il centrosinistra, Marche e Liguria al centrodestra. In Veneto e in Campania i due governatori uscenti, Zaia e De Luca con vantaggi abissali.

“Intanto, in base alla quarta proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai,il Sì raggiunge il 68,1,% al referendum costituzionale. Il No si attesta al 31,9%. La copertura del campione è data al 41%.” Lo riporta l’Ansa.

LIVE ELIGENDO

—————————————————–

Di seguito, le proiezioni, fonte ANSA:

PUGLIA – In base alla proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Puglia Michele Emiliano (centrosinistra) è al 46%, Raffaele Fitto (centrodestra) è al 40,1%, Antonella Laricchia (M5S) è al 10,4% e Ivan Scalfarotto è all’1,8%. La copertura del campione è del 6%.