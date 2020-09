Consiglieri della Capitanata, i nomi dallo spoglio di 4 sezioni su 653

Scrutinio degli 8 consiglieri delle singole liste nella circoscrizione di Foggia, cominciano a farsi largo fra i numeri alcuni nomi dai dati di Eligendo, election day 20-21 settembre.

Nel Pd, con 3- 4 sezioni su 653, c’è Raffaele Piemontese (67 voti) in testa, seguito da Matteo Masciale (49).

In Italia in Comune svetta Rosario Cusmai con 66 voti, molto distanziato da Sabina Rosito.

In Forza Italia raccoglie subito 114 voti Napoleone Cera, Giannicola De Leonardis primo in Fdi, per la Lega avanti Luigi Miranda.

In ‘La Puglia domani’ Paolo Dell’Erba comincia a staccare gli inseguitori, nel M5s al momento è prima Grazia Manna.

Un numero ancora esiguo di sezioni scrutinate in provincia di Foggia