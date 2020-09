“Fitto, Laricchia e Scalfarotto hanno infranto il silenzio elettorale”. Ira Emiliano

Bari, 21 settembre 2020. “Si inviano link con gli screenshot delle sponsorizzazioni (71) dei post di Raffaele Fitto che risultavano attive ieri 19 settembre e di Ivan Scalfarotto che risultano attive anche oggi 20 settembre (32). Aggiungiamo per conoscenza anche i post e le stories di oggi e ieri di Antonella Laricchia.

Quali regole avrebbe infranto Emiliano non è chiaro visto che, per sua scelta non per obbligo di legge, i suoi appelli al voto sono terminati entro la mezzanotte del 18 settembre. Raffaele Fitto per ulteriori chiarimenti in materia può confrontarsi con uno dei suoi leader, Matteo Salvini, già ministro dell’Interno che usa i suoi social per fare piena campagna elettorale persino con inviti al voto anche in queste ore. Leggendo le pagine social di Emiliano è evidente che non c’è stata alcuna violazione” è quanto precisa il Comitato di Emiliano in risposta alle dichiarazioni di Fitto che accusa di aver infranto il silenzio elettorale con dichiarazioni e sponsorizzando i post.