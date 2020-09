Foggia, 12 i positivi nella Rsa. Attesa per 86 tamponi

A Foggia è arrivato a 12 il numero dei contagi nella Rsa per disabili «Pia unione amici di Lourdes», dove nella serata di sabato è morto un 40enne con gravi patologie preesistenti, uno dei primi a mostrare sintomi da covid. La Asl ha effettuato complessivamente 86 tamponi tra ospiti e dipendenti, e tre pazienti sono stati ricoverati a San Giovanni Rotondo. Anche qui l’isolamento dei casi positivi dovrebbe avvenire all’interno della stessa struttura, ma se non sarà possibile è già pronto un piano per il trasferimento.

Fonte: GdM