Foggia. Carlo Rubino “Orgogliosi: riapre il Centro Palmisano”

Foggia, 21 settembre 2020. Dopo mesi di chiusura causa covid 19, è stato inaugurato in data 15 settembre scorso, il Centro Sociale Polivalente per anziani Nicola Palmisano sito in via E. Pestalozzi n° 5, nel comune di Foggia.

Al taglio del nastro hanno preso parte il Sindaco Franco Landella, l’Assessore alle politiche sociali Raffaella Vacca e il Presidente del Consorzio O.P.U.S. Carlo Rubino. Il Centro sociale polivalente è una struttura aperta alla partecipazione di anziani over 65 autosufficienti, alle attività ludico ricreative e di socializzazione e di animazione (art. 106 del R.R. 4/2007). La struttura si sviluppa su tre piani ed è dotata di ampi spazi luminosi, per l’aggregazione e la socializzazione, e di accoglienti locali per lo svolgimento delle attività: la reception, primo punto di accoglienza per gli utenti e le famiglie a cui si aggiunge una sala d’attesa; uno spazio amministrativo; una sala svago, una biblioteca; una palestra terapeutica per attività psicomotorie; un ambulatorio per le prestazioni riabilitative di mantenimento; un locale per lo svolgimento delle attività di socializzazione, educative, ricreative, ludico motorie e laboratoriali oltre che servizi igienici per gli utenti e per il personale.

Nei prossimi giorni, il centro riaprirà nel piano rispetto delle misure di contenimento e di prevenzione previste dai regolamenti locali e nazionali. “Siamo orgogliosi di poter gestire una struttura così ampia e colma di potenziale in questo territorio” afferma soddisfatto il dott. Carlo Rubino, presidente del Consorzio OPUS. “Il nostro lavoro in questi lunghi anni ha sempre portato a grandi risultati. Il Centro sociale polivalente è solo l’ultimo arrivato, in termini temporali, ma si va ad affiancare alle altre tante strutture che gestiamo da tempo nella provincia di Foggia, a favore di disabili e minori, tra cui tre centri diurni, due residenze socio-sanitarie assistenziali, un centro famiglie e un centro antiviolenza.