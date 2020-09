Iaccarrino: “Sono schierato con Cusmai, ma Landella a Foggia vale 5mila voti”

Mentre si inseguono i candidati presidenti Raffaele Fitto e Michele Emiliano nei dati che emergono dallo spoglio, alle prese con le sezioni scrutinate c’è Leonardo Iaccarrino. Esponente di Forza Italia, presidente del consiglio comunale, si è speso in campagna elettorale per Rosario Cusmai che alle regionali è nella lista di Italia in Comune: “E’ mio cugino”, precisa. “Ma si poteva fare il voto disgiunto, lo ha fatto?”, gli chiediamo. “No, sono schieratissimo con Emiliano”.

Molti malumori per questa sua scelta si sono verificati in questi giorni da parte di esponenti del centrodestra, Iaccarrino non si preoccupa per quello che Fi potrebbe dire: “Quando me lo dirà, se me lo dirà, ci penserò”. Per quanto riguarda la competizione su Foggia, circa lo schierarsi del sindaco Landella con Fi, ritiene che sia molto importante: “Su Foggia vale almeno 5mila voti, il centrodestra ha voluto fare a meno dei più forti, se si fosse candidata Michaela Di Donna l’avrei appoggiata, ma non è stato così. Dunque Landella ha puntato i suoi voti su Joseph Splendido”.