Incontro direttore Area e-Health AReSS Puglia con dirigenti Casa Sollievo

San Giovanni Rotondo, 21 settembre 2020. Ottavio Di Cillo, direttore dell’Area e-Health dell’AReSS Puglia ha incontrato nei giorni scorsi i dirigenti dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza per discutere delle nuove possibilità offerte dalla telemedicina. Di Cillo – che di professione è un medico specialista in cardiologia, malattie vascolari e cardiochirurgia – ha illustrato le attività di telemedicina attualmente in sperimentazione, tra cui la televisita e il teleconsulto.

«Sono venuto con molto piacere a San Giovanni Rotondo per condividere una serie di iniziative che riguarderanno tutti gli ospedali di Puglia – ha spiegato Di Cillo, che attualmente dirige anche l’Unità di Cardiologia d’Urgenza e Telecardiologia del Policlinico Bari –. Abbiamo discusso di telemedicina per le attività di consulenza ambulatoriale e della preparazione del nomenclatore tariffario che metterà in relazione le attuali attività ambulatoriali con quelle di telemedicina. L’obiettivo, giacché l’ospedale di San Giovanni Rotondo è già di fatto nella rete regionale, è renderlo più attivamente coinvolto condividendo i prossimi progetti che la “Centrale operativa regionale di telemedicina” coordinerà per tutte le attività sanitarie e socio sanitarie della Regione Puglia».