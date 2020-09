Juve, Pirlo parte con il tris: Samp battuta

Nuova Juve, stessa storia: battendo la Samp i bianconeri avevano vinto lo scudetto meno di due mesi fa, battendo la Samp con un secco 3-0 ripartono in campionato, ma con tante novità. La prima è nota, è in panchina e ha il volto di Andrea Pirlo. La seconda, non meno importante, è la freschezza con cui si ripresentano in campo: un gioco semplice, ma non per questo facile da applicare e fermare, rapido, incisivo. La difesa è blindata, il centrocampo in perenne movimento e in avanti Ronaldo… è Ronaldo…