Manfredonia, le aree bonificate e l’oscuro intrigo di Macchia

“BONIFICA e ripristino ambientale dei terreni inquinati: è quanto è scritto nel paragrafo riguardante il sito Sin di Macchia, facente parte del regolamento recante il “Programma nazionale di ripristino ambientale” emanato con il Decreto ministeriale n.468 del 18 settembre 2001 dal ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. E allora come è possibile programmare su quelle aree “impianti di trattamento dei rifiuti” e più in generale affermare (delibera di giunta) che le aree bonificate Sin si prestano ad ipotesi di reindustrializzazione?”.

PREMESSA e domanda sono dell’associazione culturale e politica “Manfredonia nuova” che contesta al comune di Monte Sant’Angelo l’intento di “reindustrializzazione” del sito e di voler costruire “impianti di trattamento rifiuti” sull’area ex Enichem di Macchia in agro di Monte Sant’Angelo ma non di proprietà di quel comune (“Perché il Sin è indicato come di Manfredonia?” è un’altra domanda), ma a qualche centinaio di metri dall’abitato di Manfredonia. Ma fra i tanti aspetti che creano perplessità e preoccupazione, c’è anche quello contenuto nella delibera di giunta del comune di Monte, nella quale si afferma “considerato che sul territorio comunale e nelle immediate vicinanze non sono presenti impianti di recupero di rifiuti pubblici…”.

UNA AFFERMAZIONE contraddetta dall’ASE di Manfredonia il cui AU ha dichiarato (Gazzetta 10 settembre 2020) che dal 2018 quell’azienda comunale ha allestito un impianto tipo quello che si vorrebbe impiantare a Macchia, prima autorizzato e poi disapprovato dalla Regione.

UNA MADORNALE “svista” regionale che non trova giustificazione alcuna, aggravata dallo stanziamento di undici milioni di euro da parte della Regione Puglia i cui politici, compresi i locali, e dirigenti non hanno visto o non hanno tenuto conto del circostanziato studio sulla localizzazione di impianti di trattamento rifiuti pubblicato nel bollettino ufficiale della stessa Regione Puglia (vol. II del 12.11.2013) il che la dice lunga sul modo di fare politica a benefico dei cittadini (tutti). Alla Regione Puglia era presente in qualità di capogruppo del PD, il manfredoniano Paolo Campo: possibile che non ne sapesse niente? Era consenziente al pari di Emiliano?

SU QUELLO studio redatto dai tecnici della Regione, gli ingegneri Ilario Robusto e Salvatore Palmisano hanno valutato la fattibilità e la sostenibilità economica di un impianto di cogenerazione da Forsu in una logica di investimento statale. “In quell’ambito, consultando le varie fonti tra cui il Burp in parola – annotano i due tecnici – si rilevò l’eleggibilità di alcune aree della Puglia piuttosto che altre per la raccolta e la gestione dei rifiuti”. Nello studio della Regione Puglia, le aree di Macchia non sono contemplate.

TRA le numerose nebulosità che accompagnano la questione, c’è anche il non certo chiaro atteggiamento della Syndial (nome antecedente di Eni Rewind di oggi, ndr) che “ha espresso la disponibilità a procedere alla cessione delle aree richieste”, nello specifico “l’ex isole 20 e 12, come dettagliato nella progettazione”. La cessione è avvenuta? “Non risulta che Syndial o chi per essa abbia resa – si osserva a Manfredonia – una evidenza pubblica: il tutto è avvenuto, avviene, in forma strettamente privata. Il consiglio comunale di Monte è a conoscenza e approva tali progetti su una piana che meriterebbe ben più “naturalistiche” attenzioni economicamente vantaggiose?”

