Marina del Gargano saluta Pendragon: maxi yacht di 70 piedi

Lieti di aver ospitato il bellissimo maxi yacht Pendragon IV, in viaggio per raggiungere il Conero e poi Trieste per partecipare alla Barcolana 2020. Pendragon è un maxi yacht di 70 piedi varato nel 2010 su progetto del neozelandese Laurie Davidson, designer di molti maxi e America’s Cup Class.

L’equipaggio di Pendragon sostiene “Clean Sea Life”, progetto di sensibilizzazione sui rifiuti marini co-finanziato dalla Commissione Europea. Un progetto che sta coinvolgendo migliaia di amanti del mare in una campagna straordinaria di pulizia di coste e fondali d’Italia. Per maggiori info su questo progetto basta andare su http://cleansealife.it/index.php/diportisti/