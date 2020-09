“Parto precipitoso”: nata Anna, “viestana purosangue”

(GARGANO.TV) Non l’elicottero ma una bellissima cicogna si è posata, questa mattina all’alba, sul Punto di Primo intervento della “Coppitella” di Vieste, portando con sé, nel classico foulard annodato tra il becco, una splendida bambina.

Ha voluto nascere a tutti i costi a Vieste la piccola Anna, data alla luce, con un cosiddetto “parto precipitoso”, dalla giovane Angela Devita, 29 anni, già mamma di altre due splendide bimbe, Libera, di 7 anni, Aurora Pia, di un anno. “Angela – racconta la nonna, Anna Mastrorocco, che sprizza di gioia da tutti i pori per il felice esito dell’evento -, la notte scorsa, intorno all’una, ha cominciato ad avvertire dei dolori al ventre. Pensando ad un normale mal di pancia, sia pur un po’ più forte del solito, ha ingerito una cucchiaio di sciroppo. I dolori, però, non solo non passavano, ma, anzi, aumentavano sempre più. Tanto è vero che intorno alle tre, un po’ preoccupata, ha deciso di farsi accompagnare dalla cognata, che abita nello stesso stabile, al pronto soccorso. (GARGANO.TV)