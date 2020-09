Puglia: variabilità e locali fenomeni diurni a partire dai rilievi

Bari, 21 settembre 2020. L’anticiclone torna ad indebolirsi sotto la spinta di correnti più umide di origine atlantica, associate al transito di nuvolosità a carattere irregolare e locali piovaschi notturni e primo mattino in transito sulla Puglia. Al pomeriggio addensamenti cumuliformi in sviluppo a ridosso dei principali comprensori montuosi, ivi con rovesci e brevi temporali, più probabili sui settori centro-orientali del Molise e della Basilicata, sull’alta Puglia (Monti della Daunia, Foggiano, BAT) e qua e là sulle Murge. Temperature in lieve rialzo lungo la fascia adriatica. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi.

MERCOLEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sul materano cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3850 metri. Mare da poco mosso a mosso.