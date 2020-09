Michele Emiliano in vantaggio su Raffaele Fitto. Questa è l’indicazione che arriva dalla seconda proiezione Rai che indica il governatore pugliese al 47 per cento contro il 39,1 per cento del suo sfidante di centrodestra Raffaele Fitto. Ancora più netta la distanza in base alle prime proiezioni Swg per La7 con Fitto al 38%. Gli exit poll, invece, avevano previsto un testa a testa tra i due.

Fonte: repubblica