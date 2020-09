SuperEnalotto, colpo in Puglia con due “5” da 20mila euro. Vieste c’è

Bari, 21 settembre 2020. Festa doppia in Puglia con il SuperEnalotto, con due “5” centrati nel concorso di sabato 19 settembre. Il primo, spiega agipronews, è finito a Vieste, in provincia di Foggia, precisamente nella tabaccheria di via Verdi 43, mentre il secondo è andato a Mesagne (BR), nella tabaccheria Rosato di via Lazio 64. Entrambi i giocatori hanno vinto 19.836,42 euro.

La corsa al “6” riprenderà invece domani, quando il Jackpot metterà sul piatto 41,6 milioni. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Puglia l’ultimo “6” è quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014 a Bari.