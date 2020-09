Una donna di Manfredonia tra i 24 concorrenti del reality “Affinity“

Roma, 21 settembre 2020. La manfredonaina Mary Fabrizio tra i 24 concorrenti che farà parte del nuovissimo reality-show “Affinity“ (su Canale Italia,ndr), che vedrà alla conduzione la coppia formata dal chirurgo delle star Giacomo Urtis e dalla transgender Manila Gorio.

Lo riporta www.emmedielle.it

“Questo nuovo reality sarà ambientato in una bellissima villa situata in Puglia e vedrà tra i suoi concorrenti molti volti noti del mondo dello spettacolo che hanno partecipato a programmi come Uomini e Donne o Pomeriggio 5. Il nuovo programma, le cui registrazioni cominceranno tra poco, andrà in onda su Italia 1 a partire dal prossimo Settembre. Lo show avrà un’impostazione che ricorda il Grande Fratello visto che i concorrenti saranno costretti a vivere a stretto contatto per tutto l’arco della giornata; solo così infatti potranno stringere quella sorta di affinità che del resto da il nome allo stesso reality.”

FROM PROFILO FACEBOOK