Bruciate 70 ecoballe nel Foggiano: probabile incendio doloso

Stornarella (Foggia), 21/09/2021 – (norbaonline) Un incendio di probabile natura dolosa ha distrutto, la scorsa notte, un grosso quantitativo di rifiuti abbandonati nelle campagne tra Stornarella e Orta Nova, nel Foggiano. A fuoco sono andate quasi 70 ecoballe, derivanti dallo sfaldamento di un carico sversato da un compattatore nel febbraio dello scorso anno.

Da allora, il sito era stato posto sotto sequestro dalla Procura di Foggia. Sull’accaduto indagano i carabinieri del NOE.

Il grosso quantitativo di rifiuti di ogni genere – uno dei tanti abbandonati nelle campagne del Basso Tavoliere – aveva bloccato il transito dei veicoli lungo una stradina rurale, in una proprietà privata. Le campagne del Sud Foggiano da molti anni sono al centro di un traffico di rifiuti dalla Campania, come accertato dall’inchiesta antimafia Black Land. Gli sversamenti illeciti avvengono soprattutto di notte, approfittando del buio e della difficoltà per le forze dell’ordine di controllare un territorio così vasto. (norbaonline)