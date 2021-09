Covid Puglia, scuola appena iniziata ma già 14 classi in quarantena

Bari, 21/09/2021 – (telebari) Un decesso e 110 nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore, per un’incidenza dello 0,76% (i tamponi processati sono stati 14.436). Sono i numeri principali del bollettino epidemiologico diffuso nella tarda mattinata di oggi dalla Regione. In Puglia gli attualmente positivi sono 3.125: 196 le persone ricoverate in area non critica, 22 quelle in terapia intensiva.

In provincia di Bari sono solo 13 i nuovi contagi. Un dato che, tuttavia, con l’inizio dell’anno scolastico potrebbe tornare a salire. Ad oggi, infatti, sono 14 le classi in quarantena nel territorio barese. Nel capoluogo solo una classe di terza media. In tutto 6 ad Altamura: 2 classi di primaria e 4 di scuola superiore. E poi due a Mola, una classe di primaria e una di scuola media. E ancora una per comune a Corato, Terlizzi, Gravina, Turi e Sannicandro.(telebari)