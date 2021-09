Disposta l’autopsia per il turista foggiano morto a Casamicciola

Napoli, 21/09/2021 – (teleischia) E’ stato trasferito a Napoli il corpo senza vita di Michele Grilli, il turista 75enne di Orta Nova (provincia di Foggia), morto lunedi mattina in acqua nel mare della spiaggia di Perrone a Casamicciola.

L’esame autoptico di rito dovrà stabilire definitivamente le cause del decesso anche se non ci sono dubbi sul fatto che l’uomo, che sembra già avesse delle patologie, possa essere stato colto da malore in acqua. Grilli era giunto sull’isola domenica sera con un gruppo proveniente dalla Puglia, per soggiornare nell’albergo stella maris sul lungomare casamicciolese. Ma era solo, senza familiari, ed era un solitario, così come lo definiscono alcuni “compagni d’avventura”. Ieri in giornata la polizia ha fatto ingresso nella stanza d’albergo occupata dall’anziano, per una ricognizione sugli effetti personali. Non vi erano preziosi, ma solo circa 200 euro in contanti. (teleischia)