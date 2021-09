“Foggia, atto delinquenziale contro lavoratore Sanitaservice”

Statoquotidiano.it, Foggia 21 settembre 2021. “Ci ritroviamo, per l’ennesima volta, a dover solidarizzare con un Lavoratore del 118 della Sanitaservice ASLFG al quale, nella notte tra il 19 e 20 u.s., sono state squarciate le gomme della propria macchina. Lo stesso Lavoratore ha subito, poco tempo addietro, un altro atto delinquenziale avendo trovato, dopo il turno di Lavoro notturno presso la postazione di appartenenza, la propria macchina con la vernice corrosa dovuta, evidentemente, ad acido buttato, dal/dai delinquente/i, sulla macchina”. È quanto riportato da una nota diffusa dal sindacato “USB”: sono troppi, secondo l’Unione Sindacale di Base, gli atti delinquenziali a danno dei lavoratori del 118 della Sanitaservice ASLFG.

“Ormai sono diventati troppi questi atti delinquenziali a danno dei Lavoratori del 118 della Sanitaservice ASLFG alcuni dei quali potevano avere conseguenze nefaste per gli stessi Lavoratori ma ad oggi non abbiamo avuto nessun riscontro che possa essere considerato un primo passo a tutela del servizio e dei Lavoratori. Quanto sopra sta diventando, sempre più, inaccettabile anche in considerazione del fatto che un Lavoratore debba operare, in un servizio come quello del 118, con la paura che è esposto a qualsiasi azione delittuosa e che questa azione avrà anche un costo, cospicuo, per le sue tasche. Ad oggi non abbiamo notizie se quanto avvenuto in alcune postazione (da taglio dei freni all’incendio di un’ambulanza, dal tentativo di furto di un’ambulanza al furto di una macchina di un dipendente) abbia costretto l’azienda Sanitaservice e la controllante ASLFG a prendere in seria considerazione di porre in essere soluzioni che tutelino Lavoratori e servizio (come, ad esempio, la videosorveglianza attiva in tutte le postazioni e il cambio di sede per quelle postazioni che si trovano lontane dal centro abitato e anche loro prive di videosorveglianza)”.

“La USB ribadendo la sua vicinanza e solidarietà al proprio delegato a cui l’atto delinquenziale ha distrutto la macchina, chiede, a quanti in indirizzo, ognuno per propria competenza e responsabilità di dare risposte atte a far tornare un clima di tranquillità in un servizio in cui la tranquillità dei Lavoratori è necessaria per svolgere al meglio il proprio servizio”, conclude la nota USB.