Grandi nomi alla prima della Gargano 50K

Statoquotidiano.it, Manfredonia, 21 settembre 2021. Ci saranno davvero grandi nomi, al via della edizione inaugurale della Gargano 50K, prova del Grand Prix Iuta inserita anche nel calendario nazionale Fidal. Una prova che già alla sua nascita, visto il parco partenti, si candida ad essere una delle più importanti competizioni sui 50 km nella storia italiana, su una distanza che sta acquistando anno dopo anno una grande credibilità internazionale.

Un parterre de roi condito dalla presenza di un campione straniero come il russo Serhii Popov, contro il quale è pronto alla battaglia l’ex azzurro di maratona Alberico Di Cecco (GP La Sorgente) che ha già dimostrato in passato di trovarsi a suo agio sulla distanza e Mattia Rombini (Grottini Team) recente vincitore di una 100 km in terra olandese.Proveranno a inserirsi nella sfida i campioni pugliesi Nicolangelo D’Avanzo (Bisceglie Running) recentemente primo alla 12 Ore del Vulture e alle 6 Ore di Matera e Curinga e Cagnano Varano, gare che hanno avuto per protagonisti anche Filippo Castriotta (Gargano 2000 Onlus) e Giuseppe Mangione (Pedone Riccardi Bisceglie), anche loro della partita.

In campo femminile i favori del pronostico sono tutti per Federica Moroni (Golden Club Rimini), vincitrice quest’anno della 6 Ore Coratina e dell’Ultramaratona del Gran Sasso sui 50 km in 3h35ìì54”, ma soprattutto campionessa italiana sulla distanza nel 2019.

L’appuntamento è a Monte Sant’Angelo (FG), con il via che verrà dato al bivio di Carbonara sulla provinciale 52 Bis in direzione Vieste. Va sottolineato come all’altezza del Lido Marilupe ci sarà un traguardo intermedio che assegnerà i titoli italiani Iuta sulla distanza delle 30 miglia. L’arrivo è posizionato in Viale dei Marinai, davanti al Cine Teatro Adriatico.

Le iscrizioni per la gara, che sarà chiusa al traffico per tutta la sua durata, sono ancora aperte, fino a mercoledì 22 settembre, al costo di 30 euro (25 per i tesserati Fidal). Partenza alle ore 9:30.

Per informazioni: Asd Gargano 2000 Manfredonia, tel. 333.1984765, gargano2000onlus@yahoo.it