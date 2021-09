In ricordo di Padre Arcangelo Maira

Manfredonia (Foggia), 21/09/2021 – Per nulla attaccato al potere, al denaro, alla carriera ecclesiastica, all’immagine di sé, al consenso, neanche a quello religioso. Non voleva essere ammirato. Disdegnava qualsiasi forma di onorificenza, perché non voleva fare carriera sul dolore e sulle disgrazie altrui.

Non era neanche attaccato ai frutti e ai risultati del suo ministero. O al prestigio personale. Non si sentiva migliore di nessuno, anche se in fondo lo era. A padre Arcangelo piaceva fare solo un cosa: amare gli altri, senza distinzione, senza prendere in considerazione se lo meritasse o meno.

Era malato di vangelo, con una grande passione per l’umanità, specie per gli esclusi e gli ultimi, in modo particolare secondo il carisma del suo fondatore, per gli immigrati e i nomadi, i sena patria. A tutti egli dava un riparo e un rifugio, per far sì che tutti si sentissero a casa accolti, abbracciati. Era un costruttore di ponti, un nomade e forestiero che stava bene ovunque e con chiunque.

A padre Arcangelo non interessava fare proselitismi o convertire qualcuno alla propria religione. Incontrava persone di ogni tipo, di ogni etnia e di ogni religione. Uno che sapeva ascoltare e dialogare. Ma soprattutto era anche un uomo che andava in cerca di chi si vergognava della propria condizione, per ridare dignità a chi l’aveva perduta. A chi era sfruttato, come i lavoratori stagionali che nei campi della Capitanata erano sfruttati come bestie.

Vestiva trasandato perché voleva condividere fino in fondo la condizione dei poveri che incontrava, per non creare distanze. Non amava i piedistalli della bontà o del buonismo facile. Rifiutava di stare sulla scena della carità ostentata. La sua solidarietà non era pietismo, ma denuncia e profezia anche per una chiesa spesso troppo inghirlandata di cose sacre e poco vicina ai poveri veri.

Una volta gli chiesi quale fosse il brano del vangelo che più gli piaceva. Ed egli mi rispose che erano le beatitudini. Nona avevo dubbi. E penso che lui le abbia vissute tutte. Si! “Beati i puti di cuore perché vedranno Dio. Beati i miti. Beati gli operatori di pace. Beati quelli che hanno sete di giustizia!”

Padre Arcangelo è stato un prete scomodo ma lo è stato senza fare troppo rumore, Senza alzare troppo il polverone. Senza mettere a disagio nessuno. Non amava che si parlasse di sé. Era ironico con se stesso. E la prima cosa che ti regalava era il suo sorriso disarmante e disarmato. E se a volte soffriva per le incomprensioni che riceveva, lo faceva con discrezione e in silenzio. Era come un bambino in braccio al suo Dio. Per questo sapeva abbracciare tutti. I piccoli e gli ultimi. Era un uomo di speranza che confidava non tanto in quello che faceva, ma nei semi di bene che spargeva. Era un perdente che vinceva. Aveva capito che il cuore del cristianesimo non è il potere, ma la logica del dono e del servizio, la logica della croce che rovescia le logiche umane.

E ora, dopo tanti abbracci, di certo sarà lui a ricevere l’ultimo e definitivo abbraccio. Quello dell’Eterno. Da Colui per il quale ha speso tutto il tempo che la vita gli ha concesso. Lui che andava quasi scalzo, coi vestiti trasandati, ora entra a piedi nudi nel tempio di Colui che veste e riveste chiunque sa spogliarsi per aver lottato, con amore, per la giustizia e per la fraternità universale.

Riposa in pace amico mio!!