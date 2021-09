Magno: “Spese campagna elettorale, chiediamo ai manfredoniani un contributo finanziario”

(nota stampa). APPELLO ALLA POPOLAZIONE. Stiamo assistendo, ancora una volta, ad un profluvio di denaro per pubblicizzare singoli candidati o liste per sostenere la campagna elettorale. Si tratta di somme ingenti, che arrivano in alcuni casi fino a centinaia di migliaia di euro e voi vi chiederete chi paga e perché.

Noi di Manfredonia Nuova, che abbiamo in questi anni pagato di tasca nostra le tante battaglie e raccolte di firme per sostenere gli interessi della Città, abbiamo pochi soldi per far conoscere a tutti il nostro programma, i candidati e perfino la candidata sindaco, lng. Giulia Fresca.

Per questo ci rivolgiamo a tutti i cittadini che hanno seguito ed apprezzato in questi anni il nostro impegno ed hanno a cuore le sorti di Manfredonia, di darci il proprio contributo finanziario, per consentirci di svolgere la campagna elettorale.

Nella prossima settimana, da mercoledì 22 a venerdì 24 settembre, la nostra sede, sita in Piazza Giovanni XXIII, sarà aperta a tutti, dalle ore 18.00 alle ore 21, per raccogliere fondi.

Ad ogni nostro donatore sarà consegnato gratuitamente un libro del prof. Italo Magno, con dedica.

Sarà presente la candidata Sindaco, ing. Giulia Fresca.