STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 21 settembre 2021. Nella sede del Luc di Manfredonia, ieri, serata di presentazione del candidato sindaco Gaetano Prencipe. Un ritorno alla politica attiva dopo un ventennio di assenza. Al momento cinque le liste che supportano la candidatura, sostenuta soprattutto dalla larga maggioranza dell’elettorato del PD, quest’anno paradossalmente partecipe alla competizione elettorale ma non con il suo simbolo di partito ma potrebbe aggiungersi anche una sesta.

“Una una decisione sofferta sul piano personale e professionale”, ha tenuto a precisare il candidato sindaco”, alla guida del fronte progressista democratico, popolare ed ecologista.

Nella consapevolezza della difficile situazione di crisi sociale, economica e amministrativa in cui versa Manfredonia ma soprattutto del percorso arduo e impegnativo, similare e non dissimile da quello del suo precedente mandato, Gaetano Prencipe è nuovamente pronto a mettere a disposizione le sue energie e la sua innata passione politico-amministrativa e le competenze professionali maturate negli anni, per contribuire in prima persona a ridare alla comunità una prospettiva di futuro alla quale le giovani generazioni possano guardare con fiducia e speranza, come testualmente, dallo stesso ribadito.

A cura di Antonio Castriotta – Manfredonia, 21 settembre 2021

fotogallery ph Antonio Troiano