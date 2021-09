Puglia, incidente sul lavoro: operaio 39enne muore schiacciato

Lecce, 21/09/2021 – (norbaonline) Era impegnato nei lavori di demolizione di un casolare quando a causa di un improvviso crollo è rimasto schiacciato e ucciso. A perdere la vita, sul luogo del lavoro, è stato un operaio di 39 anni di Martano, Fabio Sicuro. L’incidente si è verificato, nel pomeriggio, alla periferia di Palmariggi dove una ditta di Cannole era impegnata nei lavori di ristrutturazione di un immobile. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i Carabinieri e i responsabili dello Spesal incaricati di far luce sulle cause dell’incidente e dell’effettivo rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza sul lavoro. (norbaonline)