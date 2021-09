Secondo AiFOS: “A Manfredonia zero morti per incidente per 9 anni”

Manfredonia (Foggia), 21/09/2021 –“ Sapevi che… 𝗔 𝗠𝗮𝗻𝗳𝗿𝗲𝗱𝗼𝗻𝗶𝗮 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗽𝗶𝘂̀ 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲! La cittadina pugliese, infatti, è la più virtuosa tra i 140 comuni italiani con almeno 50.000 abitanti: tra il 2009 e il 2019 ha fatto registrare ZERO morti per incidente stradale in ben 9 annualità!”.

Questo paradossale dato è riportato sulla pagina Facebook di AiFOS Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro che, così come si legge:” E’ un’associazione senza fini di lucro impegnata nella valorizzazione del ruolo della formazione per lo sviluppo della cultura della prevenzione, della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro”.

Questo sito, a sua volta, cita come fonte DESKA Vision Zero dove si legge: “Sviluppato originariamente in Svezia, Vision Zero è diventato strategico per gli sforzi per la sicurezza stradale in molti Paesi del Mondo”.

Peccato che la realtà sia ben evidente da quanto presentato nella mappa. Solo per restare in tempi recenti, proprio alle porte di Manfredonia ha perso la vita il 21enne Domenico Longo. Solo l’anno 2020 conta oltre 7200 incidenti stradali con lesioni e 160 vittime in Puglia, dove è la provincia di Foggia a registrare un indice di mortalità più alto.

E’ quanto emerge dal report sull’incidentalità stradale predisposto dall’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (Asset). Per il 2020 la maglia nera della mortalità spetta all’area metropolitana di Bari con 46 decessi, seguita dalla provincia di Foggia con 37 morti. Restando nel territorio di Manfredonia negli ultimi anni si sono purtroppo contati diversi incidenti mortali sia in direzione Mattinata, sia Foggia che Zapponeta.

A cura di Michele Solatia, Manfredonia 21 settembre 2021